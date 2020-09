mercredi 30 septembre 2020 • 43 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé devrait dévoiler jeudi sa liste pour les matchs amicaux de l'équipe du Sénégal contre le Maroc (9 octobre) et la Mauritanie (13 octobre). De nouveaux joueurs pourraient être appelés pour renforcer la tanière.

La rentrée des joueurs de l’équipe du Sénégal, qui affronteront le Maroc (Rabat) et la Mauritanie (Thiès) les 9 et 13 octobre dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN 2022, ne se fera pas sans contrainte. Les Sénégalais vont se retrouver en début de semaine prochaine à Rabat près d’un an après leur ultime match de l’année 2019 disputé à Thiès le 13 novembre contre le Congo (2-0).

Le Covid-19 est depuis passé par là, le confinement aussi avec l’arrêt des championnats et des reprises partielles mais sans matchs officiels en mars, ni en juin. Le virus circule toujours et par endroits de plus en plus.

Boulaye Dia et Ibrahima Niane en pole position

Le sélectionneur national devrait en faire de même avec Diao Baldé Keita et Pape Alioune Ndiaye, et peut-être Mbaye Niang, qui sont à l’arrêt en raison du mercato. Une exception pourrait être faite concernant Gana Gueye, qui a été touché en championnat contre Nice et mais avec quelques matchs dans les jambes. Du coup, Cissé devrait l’appeler surtout que sa blessure n’est pas grave.

Parmi ceux qui pourraient intégrer le groupe des Lions, de jeunes espoirs comme Boulaye Dia (Reims), Ibrahima Niane (Metz), Pape Gueye (Marseille), Abdou Diallo (PSG) et Lys Mousset Mendy (Sheffield United) apparaissent, au regard de leurs régularité avec leurs clubs respectifs.

Chez les gardiens, Aliou Cissé ne devrait avoir de soucis. Il a déjà tranché en faisant confiance au trio Edouard Mendy, Alfred Gomis et Abdoulaye Diallo tous transférés récemment. Ils peuvent toujours prétendre à la sélection.

En défense, pas de grands bouleversements attendus. Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané devraient être là. Gassama qui n’a pas joué lors de la dernire journée de championnat de Turquie, devrait aussi être présent, tout comme Youssouf Sabaly et Moussa Wagué qui vient d’être en Grèce.

Une grande première pour Lys Mousset ?

Ils pourraient être accompagnés de Naby Sarr et Racine Coly mais le hic est que ces derniers n’ont aucun match dans les jambes. Seule exception, Saliou Ciss qui a déjà cinq matchs avec Nancy.

Au milieu, les Lions peuvent compter sur Krépin Diatta, Sidy Sarr et Cheikhou Kouyaté (il peut jouer au milieu et en défense) qui sont en forme en ce moment. Quant à Gana Gueye, le sélectionneur jugera s’il sera apte à temps pour jouer ces deux matchs même si sa blessure n’est pas grave.

Pape Alioune Ndiaye devrait être aussi de cette première liste de l’année 2020 avec peut être Pape Gueye de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas encore porté les couleurs du Sénégal.

Le Marseillais a de grandes chances d’être appelé pour la première fois en équipe nationale.

En attaque, ce sera du classique avec Sadio Mané, Famara Diédhiou, Ismaïla Sarr, Sada Thioub. Mame Baba Thiam devrait faire son retour après une blessure qui l’avait privé de baptême du feu en équipe du Sénégal, contre Congo.

Habib Diallo qui est en partance pour la Premier League, ne devrait pas être appelé. Aliou Cissé réfléchit à l’idée d’appeler Lys Mousset, celui qui n’a jamais porté le maillot des Lions et qui tape à la porte. Une nouvelle ere devrait s’ouvrir pour l’attaquant franco-sénégalais de Sheffield United. Surtout que les jeunes binationaux auront désormais plus de facilité pour changer de nationalité sportive sur décision de la FIFA. Le sélectionneur a l’embarras du choix quand on sait qu’apres les deux matchs amicaux, son équipe défiera la Guinée Bissau deux fois, en novembre, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

Mamadou Salif GUEYE