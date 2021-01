mardi 12 janvier 2021 • 241 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Mbaye Diagne possède de sacrées statistiques depuis son arrivée dans le championnat turc, d’abord à Kasimpasa puis à Galatasaray. Le week-end dernier, il a inscrit son 9ème but de la saison en Championnat turc. Au total, l'international sénégalais est à 51 buts et 63 matchs en Super Lig devenant ainsi le 3e ratio de l'histoire de Turquie.

Aliou Cissé et le staff de l’équipe du Sénégal devraient sans doute revoir leurs positions concernant Mbaye Diagne. Ils surveilleraient maintenant avec attention le joueur de Galatasaray. En vue d’un retour ?

Entre la tanière et Mbaye Diagne​ l’histoire s’annonçait belle. Avec de belles statistiques à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'ancien de Bruges semblait destiné à briller et à porter l’attaque de la sélection au cours des années à venir. Retenu pour la CAN en Egypte, il a été décevant malgré son temps de jeu.

Revoir les critères de sélection pour un éventuel come back

"C'est vrai que Mbaye Diagne est dans une forme insolente comme on le dit. Il est performant et chaque sélectionnneur aimerait avoir ce type de joueur dans son effectif. Mais, il y a ce qu'on appelle des critères de sélection. il a fait quelque chose et même s'il est performant, il y a des choses qui doivent accompagner les critères de sélection. Si on ne les voit pas, ce sera difficile de le rappeler. Donc, Aliou Cissé sait pourquoi il a écarté Mbaye Diagne. Cela n'a rien à voir avec la performance", a expliqué l'entraîneur de football Abatalib Fall au sujet du Lion qui n'a pas été exemplaire en manquant un penalty contre PSG lorsqu'il évoluait à Bruges alors qu'il n'avait pas été désigné pour le tirer. D'ailleurs, il avait été écarté par son entraîneur Phlippe Clement avant de payer une amende. Surtout que son club avait été éliminé de la Ligue des Champions après ce penalty raté. Un geste qui avait le tour du monde. Diagne avait tout entendu. "C'est l'exemple de Benzema en équipe de France. Pourtant, c'est l'un des meilleurs attaquants dans le monde, mais Deschamps le zappe à chaque convocation", a-t-il soutenu via le réseau social WhatsApp.

Tout dépend de Cissé et non des stats de Diagne

L'ancien coach de Niary Tally a par ailleurs relevé que le retour de Mbaye Diagne "dépend d'Aliou Cissé et non de la performance du joueur." Selon lui, "pour être sélectionnable, il faut être exempt de tout reproche. Surtout quand on joue en équipe A qui est une vitrine, les gens le suivent beaucoup. Il doit être une référence pour les jeunes. Donc, il ne doit pas avoir certains comportements. Donc, les critères de sélection sont larges et il faut les accomplir pour être sélectionné", a indiqué Abatalib Fall, appelant à "bannir certains comportements en équipe nationale parce que ça peut ternir l'image d'un groupe." En tout cas Aliou Cissé mise beaucoup sur la discipline que ce soit en club ou en sélection. Pour Fall, "le joueur doit être performant et avoir un bon comportement en club et en sélection. C'est important sinon ça peut impacter sur le travail de l'entraîneur."

Conscient de son geste, Diagne est prêt à tout pour retrouver la tanière qu'il a quitté depuis la CAN 2019. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de réussir avec Galatasaray. La promesse d’un retour en sélection en mars pour la suite des éliminatoires de la CAN 2022 ? Tout reste à faire, mais les positions semblent désormais bel et bien moins figées.