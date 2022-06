mercredi 8 juin 2022 • 705 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Moustapha Name est sans doute le joueur le plus frustré de la tanière des Lions. Le milieu de terrain sénégalais qui n'a joué aucune minute pendant la CAN, est encore resté sur le banc lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Pire, il n'est même pas entré en jeu alors que des nouveaux jouent sous ses yeux. Conséquence : à la fin du match contre le Rwanda, le joueur de Paris FC avait le visage fermé en pensant en zone mixte. Il ne s'est pas adressé à la presse.

Pourtant, il pouvait être heureux puisque son équipe a gagné même si c'est dans la douleur, mais non. Ce qui prouve sa frustration. Moustapha Name a quitté le stade Aboulaye Wade très déçu de rester éternellement sur le banc.

Convoqué en équipe nationale pour la première fois à l'occasion de la double confrontation avec la Guinée Bissau en novembre 2020 (3ème et 4ème journées des éliminatoires CAN 2021), Name avait juste disputé ses premières minutes en entrant dans les arrêts de jeu. D'ailleurs son entrée avait été saluée puisqu'il l'avait réussie. Malgré tout, il n'a pas la confiance du sélectionneur. C'est ce qu'il en est en réalité. Seulement deux matchs joués avec le Sénégal depuis 2020. Pourant, c'est l'un des joueurs sénégalais qui ont le plus brillé cette saison en Europe. Avec le Paris FC (Ligue 2, France), Name a fait des matchs pleins (32) et marqué des buts (7 et 6 passes décisives). Ce qui est rare pour un milieu de terrain. A 27 ans, l'international sénégalais, comme tout footballeur, veut s'illustrer sous le maillot national. Faisant ce constant, Abdoulaye Thiam, journaliste sportif sénégalais, a analysé cette situation.