iGFM (Dakar) Convoqué pour la première fois avec le Sénégal, Pape Gueye vient renforcer le milieu de terrain des Lions à deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football.

Forcément pour le joueur de l'Olympique de Marseille, porter le maillot des Lions est un honneur et un privilège à l'heure où cette sélection est considérée comme celle qui déteint le meilleure effectif du continent africian. Mieux, on est à deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, au Cameroun (9 janvier-6 février 2022), une occasion pour l'entraîneur national de renforcer son entrejeu et préparer l'avenir.



Capable de jouer devant la défense et d'évoluer en position de sentinelle



"Pape est un garçon de talent capable de jouer à deux devant la défense et d’évoluer en position de sentinelle", a relevé le sélecionneur national, qui s'est déplacé pour convaincre le joueur de 22 ans, qui est né en France. "On avait à cœur de renforcer notre milieu de terrain-là qui manquait un peu de taille et un peu d’impact aussi», a-t-il expliqué. Dans ce cas de figure, Pape Gueye pourra seconder Gana Gueye dans l'élaboration du jeu après la récupération du ballon.



Confiant que sa nouvelle recrue va apporter son talent au service de son groupe, Aliou Cissé considère que Pape Gueye a pris le temps de mûrir sa décision et que désormais, il viendra pour aider l’équipe nationale et en profiter pour progresser. Effectivement, avec la CAN et une possibilité de se qualifier à la Coupe du monde, l'Olympien voit déjà sa carrière prendre une autre tournure. Bien avant, il devra justifier sa sélection lors des deux prochains matchs contre le Togo, le 11 Novembre, à Lomé et le Congo, le 14, à Thies, dans le cadre des 5e et 6e journées des qualifications pour le Mondial 2022.

