iGFM (Dakar) Aliou Cissé a publié une liste de 25 joueurs pour les deux matches amicaux d’octobre contre le Maroc (9) et la Mauritanie (13), qui comprend beaucoup de surprises. Décrypage et interrogations

Habitué des conférences de presse, Aliou Cissé est cette fois passé par un autre canal pour annoncer la liste de ses joueurs. Sur le site de la Fédération sénégalaise de football, le débit est lent, l’intonation franche. Pour le plus grand bonheur des uns et la détresse ultime des autres. Le sélectionneur national vient de lever le voile sur une liste qui hante les nuits d’une cinquantaine de footballeurs depuis plusieurs semaines. « Ce n’était facile de confectionner la liste en raison du covid et du début de saison », dit-t-il, comme habité par la fonction d’un homme quasi-hermétique aux critiques.

«Une liste équilibrée mais on attendait Youssou Badji et Niane»

Abatalib Fall, son collègue entraîneur donne son point de vue sur cette première liste de l’année 2020. « C'est une liste équilibrée dans tous les secteurs. Mais qui a surpris pas mal de monde dans le landerneau du football Sénégalais avec les arrivées de Ousseynou Ba, Pape Cheikh Diop, Joseph Lopy, Mame Baba Thiam et Boulaye Dia. Ce sont d'excellents joueurs là ou on attendait Youssou badji où Ibrahima Niane », a souligné l’entraîneur.

«Pape Cheikh Diop et la formation espagnole…»

En revanche, Abatalib Fall loue "l'arrivée de Ousseynou Ba qui est un bon défenseur et plein d'avenir surtout qu'il est passé par le Sénégal notamment à Ndar Guedj."

Quant à "Pape Cheikh Diop qui a fait une formation espagnole, il est un bon joueur, on verra s'il va s'adapter au niveau africain.

Mame Baba Thiam fait de bonnes choses en Turquie. La dernière fois, il avait un problème musculaire et il n'a pas pu honorer la selection. »

«Boulaye Dia, une bonne pioche»

"Pour Boulaye Dia, c'est une bonne pioche. C'est l'un des meilleurs attaquants dans le championnat français et ce n'est pas pour rien que Marseille s’intéresse à lui ainsi que d'autres écuries anglaises.

Pour Lopy, c'est un joueur qu'on avait l'habitude de voir avec les petites catégories. C'est un joueur clairvoyant et sobre dans le jeu il a pris de la bouteille maintenant dans l'entre-jeu. »