lundi 8 février 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

Sport 27 mins Taille

iGFM (Dakar) A l’issue de la finale remportée dimanche par le Maroc face au Mali (2-0), la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé son équipe type du CHAN 2020.

Sans surprise, celle-ci est dominée par les vainqueurs marocains, nation la plus représentée avec 5 joueurs dont Soufiane Rahimi, qui a terminé meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition.

On retrouve également le Mali avec 4 éléments, surtout en défense, dont le gardien Djigui Diarra. Etonnamment, le portier figure dans ce onze type alors que c’est le Marocain Anas Zniti qui a été désigné meilleur gardien du tournoi dimanche soir. L’explication est simple : Zniti a fait une grande finale puisqu’il a été élu homme du match et la commission technique de la CAF lui a sans doute attribué ce prix au dernier moment, alors que l’équipe type avait certainement été réalisée quelques heures plus tôt, avant la finale, et Diarra avait jusque-là davantage tiré son épingle du jeu…

A signaler également la présence de deux Guinéens, qui ont décroché la médaille de bronze : Morlaye Sylla, qui était un candidat sérieux au titre de meilleur joueur, et Yakhouba Gnagna Barry, 2e meilleur buteur de cette édition avec 3 buts au compteur.

L’équipe type du CHAN 2020 d’après la CAF : Djigui Diarra (Mali) – Issaka Samake (Mali), Yacouba Doumbia (Mali), Abdelmounaim Boutouil (Maroc), Hamza El Moussaoui (Maroc) – Yahya Jabrane (Maroc), Sadio Kanouté (Mali) – Yakhouba Gnagna Barry (Guinée), Morlaye Sylla (Guinée), Soufiane Rahimi (Maroc) – Ayoub El Kaabi (Maroc).

Avec Afrikfoot