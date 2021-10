mardi 19 octobre 2021 • 1032 lectures • 0 commentaires

Le franc-parler du Président Bissau guinéen, Umaro Sissoco Embaló, est connu de tous. Hier, il a expliqué, à nos confrères de France24, les coulisses des tractations pour l’exfiltration de Alpha Condé de la Guinée suite au coup d'Etat du Colonel Mamady Doumbouya.

«Le coup d’Etat en Guinée conackry c’était prévisible. Le président Condé, son âge n’a pas joué en sa faveur. Et son tempérament aussi. Il s’était fait trop d’ennemis et trop peu d’amis (…)



Le président Sassou Nguesso a été parmi les premiers à dire qu’il pouvait prendre Alpha Condé. Moi j’ai transmis le message. Il a parlé avec beaucoup de chefs d’Etat de la sous-région.



Le président Sassou c’est un ami de Alpha de longue date. Moi il m’a toujours interdit de parler de Alpha, d’attaquer Alpha. Et depuis ce jour là je n’ai jamais parlé de Alpha Condé. C’est quelqu’un que je considère comme mon propre père.



Je suis parmi les premiers à appeler Doumbouya pour épargner Alpha. Erdogan m’avait appelé. Beaucoup de chef d’Etat m’ont appelé. Je ne connaissais pas Doumbouya mais j’ai cherché son numéro. Je lui ai dit, ‘‘mon frère, il faut tenir en compte de l’âge de Alpha et l’épargner. Il ne faut pas l’humilier’’.



Erdogan m’avait dit qu’il pouvait prendre Alpha pour raison humanitaire, pour voir son médecin, parce qu’il a son médecin là-bas (en Turquie). Je n’ai fait que transmettre le message. Je pense qu’ils sont en contact maintenant.»