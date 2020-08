Eric Choupo-Moting : « J’ai tout donné »

iGFM-(Dakar) Il ne devait même pas être là : Eric Maxim Choupo-Moting, un temps non qualifié pour la compétition, a délivré le PSG contre l’Atalanta (2-1), mercredi, d’un but au bout du temps additionnel qui a envoyé son équipe en demi-finales de la Ligue des champions.

Eric Choupo-Moting (attaquant du PSG, après la qualification pour les demi-finales face à l’Atalanta) : « Quand je suis rentré, le coach m’a dit de tout donner. J’ai eu confiance en moi et en toute l’équipe. On n’a jamais perdu l’espoir de revenir. Personnellement, j’ai tout donné et je suis très content de vivre ces émotions. C’est difficile de décrire ce que je ressens, c’est une histoire très spéciale.

C’est un jour spécial pour le PSG, pour tous les joueurs. On vit de bons moments ensemble sur et en dehors du terrain, durant toute l’année. Quand je suis rentré, je me suis dit qu’on ne pouvait pas rentrer à Paris avec une telle équipe. Je me suis dit que tout est possible dans la vie, que chaque match a son histoire. Je suis très content que ça ait marché comme ça. »