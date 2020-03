Eric Philibert (Lamantin Beach): «Pourquoi nous avons décidé de fermer l’hôtel»

iGFM (Dakar) – Face à la menace du Coronavirus, l’hôtel Lamantin Beach a décidé de fermer ses portes. Eric Philibert, Directeur associé de l’établissement, s’est expliqué sur cette mesure. «Depuis maintenant 3 semaines, nous avons mis en place les ‘‘barrages’’ conseils en mettant en place deux infirmiers qui contrôlaient la température de chacun de nos employés deux fois par jour», indique-t-il.

Il déclare que ses employés ont reçu des formations sur les méthodes de désinfection, les comportements à avoir et les risques encourus. Mais, «devant les mauvaises habitudes tant des touristes que des employés, nous avons décidé de fermer l’hôtel afin de ne pas exposer nos employés, nos clients et nos familles. C’est cela être patriote, participer activement à la lutte contre la prolifération du virus», explique-t-il.

Quant au manque à gagner qu’une telle situation pourrait entraîner, il précise: «Nous ne sommes pas une industrie, nous ne produisons que du rêve et du service. Notre travail n’étant pas d’utilité publique, nous avons estimé que la course au chiffre d’affaires était interdite quand on parle de santé publique.»

Youssouf SANE