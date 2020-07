Escroquerie : Le «chargé de mission» de Mame Boye Diao arrêté pour escroquerie

IGFM – Ibrahima Guèye, 35 ans, marié, père de trois enfants et militant de l’Apr, se faisait passer pour un chargé de mission du directeur des Domaines, Mame Boye Diao et chef de protocole du ministre de la Jeunesse. Il passait des commandantes de thermo-flashs et masques auprès des commerçants. Le tout est estimé à 7,3 millions FCfa. Il a été arrêté à la suite d’une plainte et jugé, hier vendredi, au tribunal de grande instance de Dakar, pour escroquerie.

La pandémie de Covid-19 qui a fortement ralenti l’activité économique a été pendant longtemps, une aubaine pour Ibrahima Guèye. Ce dernier qui se dit membre de l’Apr, section Parcelles Assainies de Dakar, profitait de la lutte contre le virus pour se remplir les poches en passant des commandes, sans payer, auprès des commerçants Abdou Seck et Adja Bineta Wade, à qui il se présentait comme étant le chargé de mission du directeur des Domaines, Mame Boye Diao ou le chef de protocole du ministère de la jeunesse. Ces deux casquettes lui ont permis d’empocher un total de 7,3 millions FCfa en lots de Thermo-flashs et masques de protection.

Abdou Seck et Adja Bineta Wade lui ont respectivement remis 5 et 2, 340 millions FCfa. Ibrahima Guèye a, dans un premier temps, passé une commande de 50 thermo-flashs et plusieurs masques d’une valeur de 5 millions FCfa auprès du commerçant Abdou Seck. Ce dernier, qui ne doutait pas de la bonne foi du bonhomme, lui a livré la première commande sans être payé. Le chargé de mission «très spécial» du directeur des Domaines, Mame Boye Diao, et paradoxalement, chef de protocole du ministre de la jeunesse, Ndéné Fatoumata Tall, qui a déjà réussi avec brio son premier forfait, ne pouvait s’arrêter sur ce coup.

Ibrahima Guèye est retourné une deuxième fois chez le même commerçant, Abdou Seck, pour les mêmes besoins. Celui-ci n’ayant plus les produits, le met en rapport avec Bineta Wade, une femme d’affaires, active dans la vente des produits très prisés en cette période de Covid-19. Seulement, contrairement à Abdou Seck, la dame refuse dans un premier temps de lui livrer les thermo-flashs et les masques à crédit. Le refus se veut catégorique. Mais la détermination et le sens de la persuasion sans commune mesure du «chargé de mission» finissent par faire fléchir Bineta Wade qui accepte, malgré elle, de lui remettre un lot d’une valeur de 2 340 000 FCfa.

Le temps du recouvrement des dettes arrivé, les deux commerçants qui peinaient à entrer dans leurs fonds, malgré plusieurs sommations restées sans suite, ont fini par déposer une plainte, le 5 juillet dernier, à la gendarmerie de la Foire. Arrêté, puis déféré au tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Guèye a fait face, hier vendredi 17 juillet, au juge des flagrants délits de Dakar.

Le procès

Devant la barre, Ibrahima Guèye ne s’est pas débiné. Le commerçant «Abdou Seck est venu à deux reprises chez le directeur des Domaines. Il s’est même entretenu avec lui au téléphone. Quand il a tardé à recevoir son argent, il a envoyé des messages menaçants à l’autorité. S’agissant de la dame Bineta Wade, je l’ai sollicitée. Car le ministre de la Jeunesse avait besoin de masques. Elle m’a remis 124 thermo-flash et des masques à hauteur de 2 millions 340 mille francs. Je n’ai pas payé la commande. Car le directeur des Domaines qui devait me donner le montant avait des contraintes», ajoute-t-il, avant de s’engager à payer. «Je suis le chef de protocole du ministre de la Jeunesse. Je suis prêt à leur donner 2 millions», conclut le prévenu.

De son côté, Abdou Seck dira : «Il m’a sollicité, disant que Mame Boye Diao avait besoin de masques et de thermo-flashs. Je le connais depuis plus de 5 ans. Je savais qu’il militait dans des activités politiques. J’ai convoyé les bagages chez lui. Il a voulu que je lui donne les produits. Mais j’ai refusé et lui ai dit que j’allais attendre le chauffeur du responsable politique comme il me l’avait demandé auparavant. Quand le soi-disant chauffeur est arrivé, je lui ai donné la marchandise. Ensuite, j’ai fait une facture à son nom.

Le lendemain, on est parti ensemble aux Domaines pour rencontrer le Dg. Mais il est entré seul dans les locaux pour voir Mame Boye Diao. Il est revenu plus tard avec un chèque. C’est ainsi qu’on s’est rendu au trésor, mais on n’a pas pu récupérer l’argent. On nous a donné rendez-vous le vendredi. Ce jour-là, à notre arrivée, la dame nous a dit que l’argent a été déjà récupéré.» Le plaignant précisera qu’il n’a jamais eu un entretien avec Mame Boye Diao.

Le procureur de la république, convaincu de la culpabilité de Ibrahima Guèye, a requis l’application de la loi pénale. Il a été suivi par le juge qui a prononcé une peine de 3 mois de prison ferme, une contrainte par corps au maximum, et des amendes : 5 millions à verser à Abdou Seck et 3 millions pour Adja Bineta Wade.

DOUDOU DIOP