"Escroquerie sur des derniers publics" : DDD attaque Me Moussa Diop en justice

vendredi 5 février 2021 • 395 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le nouveau Directeur Général de Dakar Dem Dikk, Me Oumar Boune Khatab Sylla a mis à exécution, ses menaces de trainer son prédécesseur devant la justice. Selon le journal Libération, il a saisi le doyen des juges d’une plainte avec constitution de partie civile Me moussa Diop et X pour « escroquerie portant sur les deniers publics ».

« Pour se faire remettre ce montant (Me Moussa Diop) a invoqué une prétendue décision du conseil d’administration de la société plaignante et brandi un acte intitulé délibération du président dudit conseil d’administration. Conscient du fait que ce document, qui n’est fondé sur aucune délibération constatée par un procès-verbal en bonne et due forme, ne lui est d’aucun secours à lui seul, Moussa Diop y a apposé sa signature pour l’approuver afin de se faire remettre l’argent par les services de 3D », lit-on dans la plainte parcourue par nos confrères.



Selon le même document, Me Moussa Diop savait qu'en posant ces actes, « en sa qualité de directeur général, il n’avait aucun pouvoir d’approbation d’un acte de son président du conseil d’administration lorsque cet acte le concerne personnellement. Par ces subterfuges, Moussa Diop a escroqué tout ou partie de la fortune de la société Dakar Dem Dikk qui bénéficie du concours de l’Etat, son actionnaire majoritaire, a soutenu l’avocat.».

Publié par Birame Ndour editor