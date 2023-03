vendredi 31 mars 2023 • 78 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président Macky Sall a pris part ce jeudi à une réunion du bureau de l'Union africaine. La 1ère rencontre après le Sommet de Février dernier, convoquée par Azali Assoumani, nouveau Président en exercice de l'instance continentale.

Les principaux points abordés par le bureau sont relatifs à la situation dans l'Est de la RDC et aux catastrophes naturelles notées dans certains pays d'Afrique de l'Est et Australe. Le Président Macky Sall a invité ses pairs à une action rapide pour venir en aide aux pays touchés.