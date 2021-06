jeudi 17 juin 2021 • 146 lectures • 1 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) L’organisation de la 29e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis répond à un besoin de maintenir la « flamme intacte », a déclaré mercredi, Ibrahima Diop, président de l’association organisatrice de l’événement prévu du 18 au 20 juin.

« Nous avons voulu sauver le festival en nous lançant dans cette organisation car un deuxième report serait fatal », a expliqué M. Diop au cours d’une rencontre avec la presse en prélude à cet évènement.



« Cette situation explique d’ailleurs la réduction du temps de festival qui est de trois jours », a-t-il ajouté, assurant tout de même « un spectacle à la dimension de la manifestation qui a dépassé les frontières nationales ».



« Le festival nous dépasse et est devenu un patrimoine de tous les amoureux de la musique », a-t-il affirmé, saluant l’accompagnement des partenaires traditionnels, la mairie, le ministère de la Culture, la BICIS, etc.



« De même le président de la République nous appuiera », a dit le président de l’association Saint-Louis Jazz non sans évoquer l’apport du Luxembourg et de l’Institut français, structure qui a mis gracieusement ses locaux à la disposition des organisateurs.



L’association était confrontée à un problème de lieu pour abriter le festival du fait des travaux de requalification en cours de la place Baya Ndar, a-t-il souligné.



Du fait des restrictions consécutives à la pandémie de la Covid-19, la billetterie va occuper la portion congrue, a-t-il averti, annonçant l’observation des mesures barrières avec la distanciation et la vente limitée de places fixées à 1000 francs CFA.



Cette année, le festival rendra hommage à Alioune Badara Diagne « Golbert » qui l’a toujours accompagné de son vivant, a fait savoir le président de l’association Saint-Louis jazz, insistant sur le rôle important joué par l’ancien journaliste et comédien dans l’avènement d’un festival de portée internationale.



Outre le groupe Missal qui va marquer son retour avec ce festival, les férus de musique apprécieront Baba Maal, Vieux Farka Touré, Awa Ly, Jamm Jazz. L’initiative « autour de minuit » d’Ablaye Cissokho sera aussi au menu.