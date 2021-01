lundi 11 janvier 2021 • 65 lectures • 0 commentaires

Les dernières mesures prises par le chef de l’Etat pour freiner l’évolution de la covid-19, sont celles qui s’imposaient. C’est l’avis du Réseau des Universitaires Républicains (Rur), organe statutaire de l’Alliance Pour la République.

«Nous saluons ces 2 mesures très opportunes prises par le Chef de l’Eta pour combattre la pandémie au coronavirus, particulièrement meurtrière depuis quelques semaines. Les mesures d’Etat d’urgence et de couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès qui concentrent la grande majorité des cas d’infection, des cas communautaires, des cas graves et des décès enregistrés sur l’étendue du territoire national constituent la meilleures réponse à la situation du moment», indiquent le ministre de l’Agriculture et ses camarades.

Cependant, le «Rur suggère au gouvernement, surtout si la situation de la pandémie dans le pays s’aggrave, à étendre ces mesures restrictives et contraignantes dans toutes les agglomérations». Il encourage le Gouvernement et l’ensemble du personnel médical à faire face à la nouvelle menace du covid-19 et lance un appel solennel à la mobilisation générale.

Saluant les résultats économiques enregistrés en 2020 par l’économie sénégalaise dans un contexte de ralentissement généralisé des taux de croissance dans tous les continents, ces universitaires encouragent aussi «le gouvernement du Sénégal à poursuivre la transformation structurelle de notre économie pour atteindre l’émergence». Mais aussi, à consolider la consolidation de la dynamique de relance économique en 2021 dans les secteurs stratégiques à travers le Plan de résilience et de riposte et au Programme d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A).

Le RUR encourage aussi le Gouvernement à accélérer l’achèvement des importants chantiers ouverts depuis quelques années dans les Universités Publiques.