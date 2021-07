jeudi 8 juillet 2021 • 59 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La crise sanitaire continue de perturber l’organisation des JO. Craint depuis plusieurs jours, un état d’urgence sanitaire a bien été annoncé jeudi dans la capitale nippone, sur la période des Jeux olympiques. Le Parisien nous apprend que le Premier ministre l’a confirmé dans une réunion gouvernementale. « Nous allons déclarer un état d’urgence à Tokyo » a affirmé Yoshihide Suga au reste de son gouvernement.

Cette décision devrait prendre place dès le début de la compétition et pourrait durer jusqu’au 22 août. « La progression du variant Delta est inquiétante et va encore augmenter. Aujourd’hui, cela représente déjà 30 % des cas », a rappelé Yasutoshi Nishimura, ministre en charge du dossier Covid. Dans un pays où seulement 15 % de la population est vaccinée, la recrudescence des cas de Covid est extrêmement redoutée.

Quelle jauge pour les spectateurs ?

L’état d’urgence devrait encore compliquer l’arrivée du public dans les stades. À deux semaines des JO, le plafond n’est pas encore définitivement fixé par les organisateurs. Aujourd’hui, une jauge de 50 % sur les sites de compétitions est évoquée avec un maximum de 5 000 spectateurs, contrairement aux 10 000 précédemment annoncés. Les bars et les restaurants devraient fermer à 20 heures et seront interdits de vendre de l’alcool. À moins que de nouvelles décisions soient prises d’ici le 23 juillet.