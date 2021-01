mardi 5 janvier 2021 • 229 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall vient de déclarer l’état d’urgence et instituer un couvre-feu. Une mesure qui a été prise lors de la réunion d’urgence du conseil national de gestion de l’épidémie. Il a aussi demandé à son gouvernement, une stratégie pour la vaccination. Ci-dessous les points phares de son discours.

Les raisons de la mesure :«Du fait, d’une part au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et du port correct du masque et d’autre part du fait de la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès, j’ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de déclarer l’état d’urgence, dans un premier temps sur Dakar et Thiès à compter de demain 6 janvier. Cet état d’urgence sera assorti d’un couvre-feu allant de 21 heure à 5 heures du matin dans ces régions qui concentrent 90% des cas de covid-19 au plan national.»

Message aux populations

«Je demande aux populations de se conformer aux dispositions de prévention individuelles et collectives en évitant les déplacements non essentiels même pendant la journée et autres rassemblements publics et privés. En observant en permanence le respect des gestes barrières et le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics notamment les marchés.»

La collaboration de tous

«Je compte sur la collaboration et l’engagement communautaire ainsi que sur le soutien des notabilités religieuses et coutumières, de l’ensemble des élus, des jeunes et femmes pour accompagner le travail patriotique de nos vaillants hommes de santé et de sécurité.»

Stratégie de vaccination

«J’ai ordonné qu’une stratégie nationale de vaccination me soit proposée dans les meilleurs délais pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles qui nécessitent la plus grande attention. Bien sûr le Sénégal continue sa collaboration, dans le cadre de l’initiative Covacs (…)»

Mesures supplémentaires

«A compter de demain, nous verrons en conseil des ministres, dans les détails, les mesures qui vont accompagner cette nouvelle phase dans la lutte contre le covid. Mais, il faut une dimension particulière pour la stratégie vaccinale au même moment que nous devons faire face aux cas graves qui sont dans nos hôpitaux.»