lundi 2 janvier 2023 • 1161 lectures • 6 commentaires

L’état de santé de pape Alé Niang se dégrade de plus en plus, selon les dernières informations. Ousmane Sonko, le leader de Pastef s’est joint aux alertes insistantes à ce sujet. Il a fait un post que nous vous proposons.

«Nous suivons de très très près la situation du journaliste Pape Alé Niang par les sources autorisées. Sa santé se dégrade de jour en jour et ce, de manière accélérée. Il nous est revenu qu’il refuse désormais de se faire perfuser et a décidé de poursuivre sa grève de la faim.



Aujourd’hui il a fait un malaise aux environs de 16 heures. Nous alertons tout le peuple sénégalais et la communauté internationale que Macky Sall sera tenu seul responsable de ce qui arrivera au journaliste. J’appelle à la mobilisation générale pour mettre fin à cette prise d’otage inacceptable.»