Etat d’urgence, confinement général…: «Le Président prendra une décision sûre et adaptée si…»

iGFM (Dakar) – Le chef de l’Etat va-t-il déclarer l’état d’urgence ou instaurer le confinement général ? En tout cas, nombre de nos citoyens estiment que des mesures plus hardies s’imposent aujourd’hui pour freiner la propagation de la maladie à covid-19 au Sénégal. Seydou Gueye, ministre, conseiller en communication à la présidence de la République, précise que le chef de l’Etat prendra la décision la plus adaptée à la situation au moment venu.

«Si le chef de l’Etat doit prendre cette décision, il prendra une décision sûre et adaptée. Il prend toujours des décisions adaptées à la situation. Parce qu’il s’appuie sur des informations sûres. Donc si le chef de l’Etat estime que la situation nécessite la déclaration de l’état d’urgence, il le fera. Il en a les prérogatives. Et s’il estime que le confinement s’impose, il prendra la décision la plus efficace. Mais pour l’instant, avant de parler de ces options, parlons des gestes barrières pour empêcher la propagation du covid-19 », a-t-il indiqué sur les ondes de la Rfm.