États-Unis: Donald Trump envisage de «rompre toute relation» avec la Chine

iGFM- Les rapports entre les États-Unis et la Chine, déjà tendus sur le plan commercial, se sont encore plus compliqués avec la pandémie de coronavirus, les Américains accusant Pékin de manquements ayant facilité sa propagation. Dans un entretien accordé à Fox Business, Donald Trump est revenu sur le sujet.

Le président des États-Unis assure avoir une «très bonne relation» avec son homologue, Xi Jinping. «Mais pour le moment, je ne veux pas lui parler», a-t-il précisé. Evoquant à nouveau de possibles mesures punitives à l’encontre de la Chine, Donald Trump a menacé: «Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions rompre toute relation. Si on le faisait, que se passerait-il ? On économiserait 500 milliards de dollars si on rompait toute relation.»

