iGFM - (Dakar) Cent deux personnes ont été retrouvées, mais 159 sont toujours portées disparues après l’effondrement d’un immeuble à Surfside, la ville côtière mitoyenne de Miami (Beach). Le dernier bilan fait état de quatre victimes. Les opérations de secours se sont poursuivies toute la journée et une partie de la nuit sur le site des Champlain Towers.

« Cent deux personnes ont été localisées [...] et elles sont en sécurité », a indiqué lors d'une conférence de presse Daniella Levine Cava, la maire du comté de Miami-Dade. « Nous sommes encore sans nouvelles d'au moins 99 » personnes, a-t-elle ajouté, précisant que l'agence américaine de gestion des situations d'urgence (FEMA) avait été appelée à la rescousse. Une vingtaine de ressortissants d'Amérique latine figurent parmi les personnes portées disparues.

Quatre personnes sont décédées, selon Charles Burkett, le maire de la ville de Surfside, où se trouve le complexe Champlain Towers South auquel appartenait l'immeuble en Floride, dans le sud-est des États-Unis.

Les douze étages se sont écroulés vers 01h30 du matin (05h30 TU), dégageant, selon des témoins, un grand nuage de poussière sur plusieurs pâtés de maisons. Comme un éclair qui tombe à côté, décrit un des habitants qui vit dans la partie intacte de l’immeuble. Celui-ci, cossu, date des années 1980 et donne directement sur la plage. Il est désormais coupé en deux. Cinquante-cinq des 136 appartements ont disparu.

Les secours à pied d'œuvre

Les équipes de secours ont creusé sous la montagne de débris pour chercher des survivants, le tas est trop instable pour pouvoir envoyer beaucoup de secouristes dessus, rapporte notre correspondant à Houston,Thomas Harms. Les recherches pourraient durer « au moins une semaine », a estimé un responsable de Surfside.

Les autorités sont toujours sans nouvelles de 159 personnes, a déclaré ce vendredi la maire du comté de Miami-Dade. « Le nombre de personnes dont nous sommes sans nouvelles est monté à 159. De plus, nous confirmons une hausse du bilan des morts qui est désormais de quatre », a dit Daniella Levine Cava lors d'une conférence de presse.

Selon les médias locaux, les recherches ont été ralenties par un incendie sur place, mais aussi par la tombée de la nuit, comme l'explique Alan Cominsky, le chef des pompiers. « De toute évidence, les recherches sont plus difficiles la nuit. Nous avons un éclairage adéquat, mais c'est un processus très lent. Il y a beaucoup plus de dangers. Nous devons être très prudents », a-t-il déclaré. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les équipes de recherche perçant le plafond du parking souterrain de l'immeuble pour trouver des survivants.

Les causes de l'effondrement restent inconnues

Les hôpitaux ont reçu de nombreux blessés et les causes de l’effondrement ne sont pas encore connues.

Des chercheurs de l’université de Floride ont trouvé que le bâtiment, construit sur d’anciens marécages, s’enfonçait de deux millimètres chaque année depuis trente ans. Cela a pu causer des faiblesses dans la structure de l’immeuble.

La ville de Surfside réclame des inspections tous les 40 ans pour les immeubles d’habitation, elles étaient en cours au 8 571 Collins Avenue.

Le gouverneur de Floride a déclaré l’état d’urgence pour aider les familles touchées par l’effondrement.