iGFM - (Dakar) Le président américain Joe Biden est tombé dans les escaliers trois fois en montant les marches d'Air Force One à Joint Base Andrews dans le Maryland. Biden se rend à Atlanta, en Géorgie, où lui et le vice-président Kamala Harris rencontreront des dirigeants de la communauté américano-asiatique à la suite de la fusillade mortelle de huit personnes dans des spas locaux, dont six femmes d'origine asiatique.









