L'administration Biden prend forme, deux jours après la prise de fonction du nouveau président américain. Le Congrès américain a confirmé, vendredi 22 janvier, à une large majorité la nomination de l'ex-général Lloyd Austin au poste de ministre de la Défense, faisant ainsi de lui la première personne afro-américaine à diriger le Pentagone.

Lloyd Austin, 67 ans, est le deuxième membre du gouvernement de Joe Biden dont la nomination a reçu le feu vert des élus, après la directrice du Renseignement Avril Haines.

"C'est un honneur et un privilège de devenir le 28e ministre de la Défense de notre pays, et je suis particulièrement fier d'être le premier Afro-Américain à occuper ce poste", a aussitôt tweeté le nouveau ministre. "Maintenant, au travail".

Une nomination largement approuvée

La nomination de l'ex-général de l'armée de Terre, qui a notamment combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le commandement central de l'armée américaine (Centcom), a été approuvée au Sénat par 93 voix contre 2.

La veille, les deux chambres du Congrès avaient accordé une dispense au général retraité depuis 2016, au titre d'une réglementation stipulant qu'un ancien militaire doit être à la retraite depuis plus de 7 ans pour devenir ministre de la Défense.

Depuis l'adoption en 1947 de cette règle destinée à assurer un contrôle civil étroit sur les militaires, seules deux dispenses ont été approuvées : la première en 1950 pour George Marshall, qui venait de mettre en œuvre son plan éponyme de reconstruction de l'Europe, et la deuxième pour Jim Mattis en 2016.

Lloyd Austin s'est engagé à lutter contre l'extrémisme au sein de l'armée américaine, après la participation de militaires en civil dans l'assaut contre le Capitole par des partisans de l'ex-président Donald Trump.

"Je ferai tout pour débarrasser nos rangs des racistes et des extrémistes", a-t-il assuré mardi devant la commission des Forces armées du Sénat, alors que 12 soldats de la Garde nationale américaine avaient été écartés du dispositif de sécurité de la cérémonie d'investiture de Joe Biden dans le cadre d'une procédure de recherche d'éventuels liens avec des groupes extrémistes.

