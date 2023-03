vendredi 24 mars 2023 • 56 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Situé au nord de l’État du New Jersey, le comté de Passaic entre dans l’histoire du pays de l’oncle Sam.

La raison ? Ce jeudi 23 mars, l’avocate d’origine syrienne, Nadia Kahf, a été nommée juge à la Cour supérieure du comté. Bien que n’étant pas la première musulmane à occuper ce poste, la dame de 47 ans devient la première à arborer le voile.

Selon le site d’informations Trt français, Nadia Kahf siège depuis 2003 au Conseil d'administration de la section du New Jersey du Conseil des relations américano-islamiques, une organisation musulmane de défense des droits civils dont elle est aujourd'hui la présidente.

Elle est également conseillère juridique de Wafa House, une agence à but non lucratif de lutte contre la violence domestique et de services sociaux basée dans la ville de Clifton, et présidente du Centre islamique du comté de Passaic.