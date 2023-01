lundi 30 janvier 2023 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La vidéo de Tyre Nich0ls publiée ce vendredi indigne l’Amérique et le monde entier. Il s’agit d’un jeune afro-américain tabassé à mort par des policiers. Une fois encore, les brutalités policières sont au cœur de vives tensions.

Le malheur du jeune afro-américain, âgée de 29, s’est produit dans la ville de Menphis (Tennessee). La réaction des internautes de par le monde est d’une humeur triste et révoltante. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes.

Dans une vidéo devenue virale ce vendredi, l’on voit clairement les p0liciers neutraliser à terre Tyre Nich0ls, mais seulement, les bourreaux ne s’arrêteront pas à une simple arrestation.

Au nombre de 05, ces hommes des forces de l’ordre vont le rouer de coups de pieds, de poings, de matraques et asperger du gaz lacrymogène sur le visage de Tyre. À croire qu’il voulait délibérément en découdre avec lui.

Lorsque ce dernier a voulu s’enfuir, ils l’ont rattrapé et copieusement battu cette nuit du 07 janvier 2023. La victime avait été interpellée pour un simple contrôle routier. Hospitalisé, le jeune homme est mort 03 jours après l’incident avec des membres des forces de l’ordre.

Les 05 p0liciers qui sont également des afro-américains sont licenciés et condamnés pour meurtre. Mais 04 parmi eux ont été libérés sous caution. Cette affaire rappelle l’assassinat de Georges Floyd aussi tué par des agents des forces de l’ordre.

Le président américain Joe Biden a déclaré être « scandalisé » et « profondément meurtri » à la vue des images choquantes.