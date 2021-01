mercredi 13 janvier 2021 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) B-Da Sufi est un artiste hip-hop indépendant d'Afrique de l'Ouest. B-Da Sufi est né en Gambie mais a grandi au Sénégal et son prénom est Babacarr Joof. Il a 17 ans lorsque son chemin de Babacarr à B-Da Sufi commence. C'est en 1996 qu'il a été immédiatement inspiré par la musique et qu'il a commencé à aborder ouvertement des sujets importants comme l'esclavage, la pauvreté et la politique avec son talent.

B-Da Sufi réside aujourd'hui à Oslo, en Norvège, où il a développé un style de rap multilingue. B-Da Sufi rappe en anglais, en norvégien, en wolof et dans d'autres langues. Le mélange de différentes langues donne à B-Da Sufi un style de hip-hop unique et intéressant.

Il a sorti 5 albums studio et "Ethnicity" sera son 6ème album. En 2013, il a sorti un album intitulé "Hip-Hop Still", puis en 2017, "I Wish". Il est toujours disponible sur les plateformes numériques. Sufi a également fait une tournée pour cet album en Norvège. En 2018, il a également sorti un autre album intitulé "FlowingInto the Blues" et il a fait une tournée en Afrique avec cet album.

Avant le lancement de ce nouvel album, B-Da Sufi a lancé une nouvelle chanson intitulée "Warm-up", précurseur de "Ethnicity", qui sortira en 2021.

Contexte de l'album

B-Da Sufi appelle ce nouvel album "Ethnicity" parce qu'au Sénégal et en Gambie, il y a plusieurs groupes ethniques et chacun a son propre rythme et ses propres mélodies. Le but de B-Da Sufi avec ce nouvel album est de rassembler ces couleurs en un seul projet pour montrer au monde les joyaux que possèdent ces 2 pays. Chaque morceau de cet album raconte une histoire différente ; l'ensemble de l'album est produit par Oumar Traoré/Xalam Records & Sufi Records.

La piste 1, "Welcome to Europe", de Marcus (Norvège), parle des personnes qui viennent en Europe pour une vie meilleure et qui s'aventurent dans différentes voies pour y parvenir.



Piste 2 : "Bess Bu Bess" ft. Leuz Diwane G - Sénégal, parle d'un nouveau jour comme si chaque jour était un nouveau jour avec des événements différents et que nous traversions tous ces jours différemment et en ressortions avec des expériences différentes.



Piste 3 - "Estime de soi" Sambou Suso - Gambie, Aroo & P.P.S - Sénégal, parle de l'amour de soi et des gens qui nous entourent, du respect de soi et des gens que nous rencontrons dans nos activités quotidiennes.



Piste 4 - "Celebrate" ft. Ilam - Sénégal/Canada - parle de la célébration de la vie, des bienfaits que j'ai dans ma vie, de ce dont je suis reconnaissant et de ce en quoi je crois.



Piste 5 - Mon voyage pi. You Mkj - Sénégal, parle du voyage de B-Da Sufi en musique : comment il a commencé, ce qu'il a fait, ses expériences et le niveau qu'il atteint aujourd'hui.



Piste 6- "Sama Style" feat. Fuk n Kuk - Sénégal, parle de nos styles. Le type de musique que nous faisons et la raison pour laquelle nous avons choisi de le faire de cette façon.



Piste 7 - "I Am" feat. Barhama - Gambie, parle de la diversité des éthiques que nous avons en Afrique, en particulier au Sénégal et en Gambie. Nous venons tous d'ethnies différentes, mais nous sommes tous des humains, ce qui fait de nous un seul peuple. Je le suis : Cela signifie simplement que je suis toi et que tu es moi. Nous ne faisons qu'un.

Cet album sera un souvenir inoubliable pour les années à venir. Ethnicity sera disponible en2021.