iGFM-(Dakar) Le combat entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2, prévu au mois d’août prochain est presque tombé à l eau. Selon le Journal les Echos, le promoteur Gaston Mbengue a décidé de mettre un terme aux négociations à cause du cachet mirabolesque exigé par Eumeu Sene. Il aurait réclamé 150 millions Fcfa pour affronter Balla Gaye2.

Joint au téléphone par nos confrères du journal Les Echos, Gaston Mbengue a confié avoir “arrêté les négociations pour le combat Eumeu Sène-Balla Gaye 2”. Et quand on insiste sur la cause de ce retournement de situation, Gaston Mbengue répond amèrement : “Je ne rentrerai plus dans certaines situations. Je n’accepte pas la surenchère. Je ne marche pas comme ça”.