iGFM (Dakar) Invité dans Quartier Général ce samedi, Eumeu Sène a évoqué ses relations avec Tyson l'ancien roi des arènes avec qui il a cheminé à l'écurie Boul Falé jusqu'en 2011.

"Tyson reste mon aîné. J'ai de la reconnaissance envers lui car il a beaucoup contribué dans ma carrière. J'ai vécu chez lui et on a cheminé ensemble. Je pense qu'il fait aussi reconnaître cela. J'ai aussi de bons rapports avec Baboye qui reste aussi un grand frère", a-t-il dit.

"On ne s'appelle pas mais quand on se croise, on échange"

Pourtant en 2016, Eumeu avait déclaré dans l'AS que Baboye et Tyson veulaient semer la zizanie entre eux alors qu'il a beaucoup joué dans leur carrière.“J’ai vécu chez ce dernier et je l’ai épaulé dans tout ce qu’il faisait. Maintenant qu’il s’agit de mon tour, ils se cachent derrière d’autres lutteurs pour me combattre. Ils s’immiscent dans les relations que j’ai avec mes jeunes frères pour nous diviser”, avait indiqué l’ancien lutteur de l’écurie Boul Falé qui a créé sa propre écurie en 2011 après avoir mis fin à sa collaboration avec Tyson.

Cette nuit, dans Quartier Général, il a révélé que lui et Tyson ne s'appellent plus. "Je n'ai rien contre lui, mais quand je le croise, je le salue et on discute. Il n'y a aucun problème entre Tyson et moi. Son père et sa maman m'adorent beaucoup, je le sais. Seulement, on ne s'appelle pas Tyson et moi", a-t-il fait savoir, relevant qu'il reste l'aîné des jeunes lutteurs de Pikine depuis que Tyson et Baboye ont pris leur retraite.