iGFM (Dakar) L'équipe de France affronte la Suisse, à Bucarest, ce lundi (19h GMT), en huitième de finale de l'Euro 2020.

La National Arena de Bucarest sera le théâtre ce lundi soir du 8e de finale entre la Suisse et l'équipe de France. Et pour ce premier match couperet, les Bleus devraient changer de système de jeu. Après le 4-4-2 et le 4-2-3-1, place désormais au 3-4-3. Face aux blessures en défense (Lucas Digne et Jules Koundé forfaits), Didier Deschamps aurait décidé d'opter pour une défense à trois.

Hugo Lloris, capitaine, tiendra sa place dans les buts. Presnel Kimpembe, Clément Lenglet et Raphaël Varane formeraient la ligne de trois. À gauche, s'il est en condition, c'est Lucas Hernandez qui démarrera. Si non, c'est Adrien Rabiot qui jouera le piston. Benjamin Pavard sera le pendant à droite. Dans l'entrejeu, c'est la traditionnelle paire N'Golo Kanté-Paul Pogba qui a la faveur des pronostics.

Deux systèmes opposés

Enfin, en attaque, Antoine Griezmann évoluera en soutien du Kylian Mbappé, muet depuis le début du tournoi, et Karim Benzema, auteur de ses deux premiers buts depuis son retour en Bleu contre le Portugal. Côté suisse, Vladimir Petkovic mise lui, comme d'habitude, sur une défense à 3. Manuel Akanji sera entouré de Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez.

Silvan Widmer, à droite, et Steven Zuber, à gauche, joueront les pistons. Granit Xhaka et Remo Freuler tenteront de prendre le contrôle des opérations dans le cœur du jeu. Xherdan Shaqiri et Breel Embolo partent avec la faveur des pronostics pour être à l'animation derrière Haris Seferovic, auteur de 22 réalisations cette saison en Liga NOS avec Benfica.