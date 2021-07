vendredi 2 juillet 2021 • 172 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Espagne a arraché sa qualification pour les demi-finales de l'Euro 2020, en dominant la Suisse aux tirs au but, vendredi, à Saint-Pétersbourg.

Cap sur la Russie et Saint-Pétersbourg pour le lancement des quarts de finale de l'Euro 2020 ce vendredi. Au Stade Krestovski, la Suisse et l'Espagne se défiaient pour une place en demi-finales. La Nati, qui a créé la surprise lundi soir en retournant la situation contre l'équipe de France (3-3, 5 t.a.b à 4), voulait poursuivre son rêve éveillé en sortant la Roja, qui restait elle sur un succès face à la Croatie en prolongation (5-3). En plus, les Suisses voulaient mettre fin à l'hégémonie espagnole, eux qui ne comptaient qu'une seule victoire face à cette sélection en 22 confrontations (16 défaites)... Côté suisse, Vladimir Petković gardait le même 3-4-3 que face aux Bleus à une exception près puisque Xhaka, suspendu, était remplacé par Zakaria. En face, Luis Enrique changeait deux joueurs défensifs dans son 4-3-3 : Pau Torres et Jordi Alba remplaçaient Eric Garcia et José Gaya. Face à des Espagnols entreprenants balle au pied, les Suisses reculaient trop rapidement en début de partie et les filets tremblaient déjà après 8 minutes de jeu. Koke tirait un corner qui arrivait de l'autre côté sur Jordi Alba. La reprise du joueur du Barça était déviée dans son propre but par Zakaria (8e, 0-1). Et la Nati vivait un cauchemar en début de partie puisqu'Embolo, touché à la jambe, devait céder sa place à Vargas (23e). Heureusement pour les bourreaux de l'équipe de France, Sommer restait dans son match en captant un joli coup de tête cadré d'Azpilicueta dans la surface (25e).

Complètement gênés pas le jeu de leurs adversaires, les Suisses cherchaient à créer le danger sur les coups de pied arrêtés, en vain, puisqu'Unai Simon ne tremblait pas une seule fois. Et l'Espagne menait logiquement à la pause. Au retour des vestiaires, on assistait au même match avec une grosse reprise de Dani Olmo (46e). Mais de l'autre côté, Seferovic et ses coéquipiers offraient un meilleur visage et Zakaria n'était pas loin de se racheter avec une tête juste à côté (56e). Torres répondait (59e) mais c'était bel et bien la Suisse qui poussait avec un sauvetage d'Unai Simon devant Zuber (64e). Mais le gardien espagnol finissait par craquer. Après une incompréhension espagnole, Freuler trouvait Shaqiri qui égalisait (68e, 1-1). Tout était à refaire pour la Roja, qui allait terminer en supériorité numérique. Auteur d'un tacle non maîtrisé, Freuler voyait rouge (77e). Mais l'Espagne n'en profitait pas et les deux équipes devaient passer par la prolongation. La première période de celle-ci débutait bien pour les Espagnols avec des grosses occasions de Moreno (92e) et Jordi Alba (96e). Derrière, Sommer faisait le show en multipliant les parades (101e, 103e, 118e) tandis que Rodriguez sauvait les siens (110e). Il fallait donc passer par la séance de tirs au but et à ce jeu-là, les Espagnols étaient plus forts (1-1, 3 t.a.b à 1) et obtenaient ainsi leur billet pour les demi-finales !