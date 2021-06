vendredi 11 juin 2021 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Italie a logiquement dominé (3-0) la Turquie, en ouverture de l'Euro 2020, vendredi soir, à Rome.

Les Italiens ont démarré en force la seizième édition de l'Euro 2020. Devant leur public, ils ont facilement pris le dessus sur les Turcs qui n'ont pas existé. Demiral a d'abord ouvert le score sur un but contre son camp en début de seconde période avant que Immbolie et Insigne ne plient la partie. En surclassant la Turquie sur un festival offensif, l'Italie entre parfaitement dans la compétition. En attendant l'entrée en lice des Pays de Galles et de la Suisse ce samedi (13h GMT), pour le compte du second match du groupe A, les Italiens sont provisoirement leaders avec trois points.

Deux autres rencontres seront au programme, ce samedi. Dans le groupe B, Danemark-Finlande (16h) et Belgique-Russie (19h).