mercredi 16 juin 2021 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La première journée de l'Euro 2020 a été bouclée, hier avec la victoire de l'équipe de France devant l'Allemagne (1-0). Le bilan chiffré des 12 premières rencontres.

Ce début d'Euro a livré bon nombre d'enseignements. Si les champions d'Europe ont démarré fort grâce à Ronaldo auteur d'un doublé, inscrivant ses 10e et 11e buts en Coupe d'Europe des Nations, ceux du monde ont fait l'essentiel face aux Allemands.

Déjà 28 buts inscrits

28 buts ont été marqués en 12 matchs disputés dans les 6 groupes. Toutes les rencontres ont des buts sauf celle qui a opposé l'Espagne à la Suède. Ce match s'est soldé sur un score de nul et vierge.

En revanche, cinq rencontres ont marqué les esprits en raison des performances des attaquants. Il s'agit de Turquie-Italie (0-3), Belgique-Russie (3-0), Autriche-Macédoine du Nord (3-1), Pays-Bas-Ukraine (3-2) et Hongrie-Portugal (0-3).

Cet Euro qui impresionne déjà, va sans doute continuer à surprendre les amateurs du ballon rond. La 2e journée démarre, ce mardi avec le duel Finlande-Russie.