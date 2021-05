mardi 18 mai 2021 • 184 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Depuis ce matin, la rumeur d'un retour en bleu de l'attaquant du Real Madrid enfle dans toute la presse française. Info ou intox destinée à faire le buzz avant l'annonce de la liste ce soir à 20h20 ? Et bien après six ans d'absence et une sérieuse brouille avec Didier Deschamps, Karim Benzema devrait bel et bien faire partie des 26 joueurs convoqués pour l'Euro.

C’est un incroyable et très inattendu revirement de situation qui est en train de se produire dans les coulisses de la FFF. Ce soir, Didier Deschamps doit se présenter devant les micros de TF1 et de M6 pour dévoiler les noms des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs tricolores à l’Euro. Et comme c’est le cas depuis 2016, l’annonce de la liste du sélectionneur national fait l’objet de nombreux pronostics. Mais depuis ce matin, l’hypothèse d’un retour en bleu de Karim Benzema (33 ans) a généré une atmosphère où s’entremêlent incrédulité et fol espoir.

Après un conflit de six ans provoqué par l’affaire de la sextape puis une interview polémique à Marca, Deschamps est-il vraiment prêt à pardonner au buteur du Real Madrid ? L’ancien Lyonnais a-t-il réellement des chances de réintégrer une équipe qu’il n’a plus fréquentée depuis 2015 ? Si certains pensaient que l’information évoquée dans les colonnes de L’Équipe pouvait n’être qu’un petit buzz, eh bien ils ont été fixés par Le Parisien.

Le temps du pardon est venu

Le journal affirme en effet que Benzema devrait bel et bien être présent dans cette fameuse liste des 26. Une information qui fait bien évidemment l’effet d’une bombe et qui assure forcément une audience record pour TF1 et M6. Après ses brouilles avec Dimitri Payet et Adrien Rabiot, Didier Deschamps semble donc bien parti pour démontrer qu’il sait se réconcilier avec les joueurs avec lesquels il a été en froid. Mais cette fois, la surprise est quand même plus grande, même si l’élargissement des listes à 26 éléments a forcément joué en la faveur du joueur.

Sélectionné à 81 reprises (27 buts), le natif de Bron semblait irréconciliable avec son sélectionneur, mais le temps a, semble-t-il, fait son œuvre. Et si le retour de Benzema en bleu se confirme sur les coups de 20h20, on a hâte de connaître les raisons qui ont poussé DD à remettre en question une opinion qui semblait définitive depuis 2016. Sans oublier la façon dont il compte faire cohabiter le Merengue avec un Olivier Giroud qu’il n’avait pas hésité à égratigner.

Footmercato