samedi 19 juin 2021 • 61 lectures • 0 commentaires

Sport 13 mins Taille

iGFM (Dakar) L'équipe de France a été contrainte au nul (1-1), par la Hongrie, lors de son deuxième match de l'Euro 2020, disputé, ce samedi, à Budapest.

La confirmation et pourquoi pas la qualification. Voilà ce que visait l'équipe de France ce samedi à l'occasion de la 2e journée du groupe F de cet Euro 2020. Quatre jours après la victoire en Allemagne, les Bleus se rendaient à Budapest pour affronter cette fois la Hongrie dans une Puskas Arena pleine à craquer. À une exception près et malgré la chaleur, c'est la même équipe victorieuse de la Nationalmannschaft, qui se présentait. Seul Digne remplaçait par précaution Lucas Hernandez au coup d'envoi. Battus lors de leur premier match par le Portugal, les Hongrois démarraient fort cette rencontre pour appliquer un pressing agressif, qui gênait les Bleus, à l'image de cet avertissement pour Pavard dès la 10e. Il fallait aux joueurs de l'équipe de France dix bonnes minutes avant de montrer un autre visage, plus autoritaire. Les hommes de Didier Deschamps prenaient le contrôle des débats mais se montraient trop maladroits dans la surface (Griezmann 14e, Mbappé 17e, 33e, Benzema 31e).

Le ballon circulait plus lentement que face à l'Allemagne, la chaleur étouffant les organismes. Le capitaine Szalai devait même sortir, victime d'un coup de chaud, comme la défense des Bleus juste avant la pause. Sallai et Fiola se jouaient de Pavard et Varane pour permettre au second cité d'ouvrir le score contre le cours du jeu (1-0, 45e+2). La France revenait en seconde période encore un peu groggy. C'est l'entrée de Dembélé et le coup de mou physique hongrois qui changeaient un peu la donne. Le Barcelonais touchait le poteau sur son premier ballon (59e). Toujours côté droit, Mbappé redressait vers le centre et Griezmann parvenait à tromper Gulacsi grâce à une intervention manquée d'Orban (1-1, 66e). Revenus à égalité, les Français tentaient de construire sans se précipiter, sous l'impulsion notamment des entrants Giroud et Tolisso. Le premier offrait une balle de but à Mbappé, mis en échec par Gulacsi (82e) quand le second s'essayait à la frappe (84e). Malgré ces tentatives, le score en restait là. En attendant la rencontre entre le Portugal et l'Allemagne (à suivre en live ici), la France prend la tête de la poule F avec 4 points mais manque la qualification pour les 8e de finale.