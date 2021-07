vendredi 2 juillet 2021 • 181 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Place au premier quart de finale de l'Euro 2020, opposant la Suisse à l'Espagne, ce vendredi (16h00), à Saint-Pétersbourg. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Choc entre la France et l'Espagne à Saint-Pétersbourg pour débuter les quarts de finale de l'Euro 2020 ! Et non ! C'est la Suisse, tombeuse de l'équipe de France au terme d'un match à rebondissements (3-3, 5-4 t.a.b), qui a gagné le droit d'affronter la Roja pour une place en demi-finale. La Nati s'avance sans complexe, après un début de parcours marqué par un nul contre les Gallois, une lourde défaite face à l'Italie et un succès face à la Turquie. Mais en face, se dresse une équipe qui a très timidement débuté la compétition avant de tout faire sauter : deux nuls puis dix buts sur les deux derniers matches (5-0 Slovaquie, 5-3 Croatie), les Espagnols sont favoris.

Pour tenter d'accrocher le dernier carré, Vladimir Petković, privé de Granit Xhaka, suspendu, opte pour un 3-4-1-2 classique. Apparu seulement 25 minutes lors du premier match face au Pays de Galles, Denis Zakaria est la seule nouveauté du onze, intégré au milieu de terrain. Du côté de Luis Enrique, qui a pu observer le réveil de ses buteurs lors des deux derniers matches, on fait confiance au 4-3-3 vainqueur de la Croatie. A une nuance près, José Gaya rend le côté gauche de la défense à Jordi Alba. En défense centrale, Eric Garcia semblait avoir pris le meilleur sur Pau Torres, mais c'est bien le joueur de Villarreal qui accompagne Aymeric Laporte. Le Parisien Pablo Sarabia est la touche Ligue 1 de ce quart de finale.

Les compositions d'équipes :

Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez - Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferović

Espagne : Unai Simón - Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, Ferran Torres