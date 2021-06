mardi 22 juin 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Avant de jouer le Portugal, la France a la chance de pouvoir choisir son adversaire, ou presque, pour les huitièmes de finale. Voici les scenarii.

Après une entrée en matière réussie contre l'Allemagne, les Bleus de Didier Deschamps n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Hongrie. Les Français attendent donc leur troisième rencontre face au Portugal, ce mercredi, pour savoir à quelle place de la poule F ils vont finir.

Car là est bien entendu tout l'enjeu. Selon la position à laquelle ils terminent, les Français auront plus ou moins du lourd en huitièmes et ils seront dans une partie de tableau plus compliquée. Lucas Digne, présent en conférence de presse lundi dernier, expliquait ne pas penser à cela : « on ne s'est pas encore projeté, c'est encore bien flou là où on peut jouer, contre qui on peut tomber. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit d'être sur d'être meilleurs troisièmes. L'important c'est de bien finir et d'aller chercher cette première place c'est tout ce qui compte ».

Finir premier et voir la Belgique et l'Italie en demies

Pourtant, cela va avoir son importance. Pour le moment, les champions du monde en titre ont leur destin entre leurs pieds. S'ils battent le Portugal, ils seront assurés de terminer premiers. Par conséquent, ils évolueraient contre le troisième des poules A, B ou C. Cela pourrait donc être la Suisse, la Finlande ou l'Ukraine.

En revanche, ils se retrouveraient dans la partie de tableau de la Belgique et de l'Italie, deux nations qui ont fait forte impression depuis le début de la compétition. En cas de victoire en huitièmes et en quart, ils retrouveraient donc une des deux équipes en demi-finale. En cas de deuxième place (il faudrait un nul entre la France et le Portugal couplé à une victoire de l'Allemagne contre la Hongrie), les Français basculeraient dans l'autre partie de tableau.

La troisième place à double tranchant

Au menu, le 1er du groupe D, l'Angleterre (et en plus à Wembley) ou la République Tchèque. L'avantage de cette deuxième position, c'est que les hommes de Didier Deschamps se retrouveraient dans la partie de tableau de l'Angleterre et des Pays-Bas, deux formations qui paraissent moins fortes que la Belgique et l'Italie. Enfin, vient la troisième place. Il faudrait faire partie des quatre meilleurs troisièmes et que le Portugal et l'Allemagne l'emportent lors de la dernière journée.

Cette fois, deux cas de figure. Les Bleus pourraient tomber sur la Belgique dès les huitièmes et devoir enchaîner avec un quart de finale contre l'Italie s'ils passaient les Diables Rouges. Ils pourraient aussi être de l'autre côté du tableau et seraient opposés au premier du groupe C, les Pays-Bas. En cas de victoire face aux Bataves, ils évolueraient éventuellement en quart face au Danemark ou au Pays de Galles. Nul doute que ces petits calculs sont déjà dans l'esprit de Didier Deschamps.

