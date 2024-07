dimanche 16 juin 2024 • 998 lectures • 0 commentaires

L'Angleterre s'est imposée sur la plus petite des marges pour son entrée en lice à l'Euro, ce dimanche, contre la Serbie (1-0), grâce à un but de Jude Bellingham.

L'Angleterre n'a pas manqué son entrée en lice à l'Euro 2024. Parmi les favoris de la compétition, la sélection britannique s'est imposée 1-0, sans convaincre, face à la Serbie grâce à un but de l'inévitable Jude Bellingham. Profitant du nul entre la Slovénie et la Hongrie, les Anglais prennent la tête du groupe C.



Pour l'heure, les grandes nations l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre débutent bien en attendant la France qui effectue son entrée en lice, ce lundi face à l'Autriche.