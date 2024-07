lundi 17 juin 2024 • 706 lectures • 0 commentaires

Sport 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Malgré quelques difficultés offensives, l'équipe de France est bien entrée dans son Euro en s'imposant face à la rugueuse Autriche (1-0), ce lundi soir en Allemagne.

Les Bleus n'ont pas brillé mais ont assuré l'essentiel ce lundi en s'imposant contre la piégeuse Autriche (1-0). Solide dans le jeu face à un adversaire souvent trop agressif, elle a toutefois manqué de tranchant et de créativité offensivement pour plier la rencontre. Le seul but du match est d'ailleurs venu d'un contre son camp de Maximilian Wöber sur un débordement de Kylian Mbappé. Les Bleus affronteront les Pays-Bas vendredi (19 heures GMT).

Cet article a été ouvert 706 fois.

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo