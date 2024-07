jeudi 20 juin 2024 • 885 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La France défie les Pays-Bas, ce vendredi à Leipzig, à l'occasion de la deuxième journée du groupe C de l'Euro 2024. En conférence de presse, Didier Deschamps et Antoine Griezmann ont donné des nouvelles de Mabppé touché au nez face à l'Autriche lundi dernier.

"Tout va dans le bon sens après choc important qu’il a eu avec les conséquences bien évidemment. Hier, il a pu sortir et faire un peu d’activités. Ce sera aussi le cas ce soir. Ca évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu’il puisse être disponible demain", a fait savoir le sélectionneur des Bleus.



"Il va très bien, mais s'adapter peu importe"



Vice-capitaine de l'équipe de France, Griezmann ne donne pas de garantie quant à la participation ou pas de Mbappé à ce choc. "Toute l'équipe devrait s'adapter. Mais je ne sais pas s'il va jouer. Kylian va très bien, le nez a un peu dégonflé. On verra jusqu'au dernier moment, suivant ses sensations. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'avoir ou non ça change énormément. Il faut toujours s'adapter dans le foot. Peu importe demain, il faudra s'adapter pour tout le monde, ça doit faire notre force aussi."

