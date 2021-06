mercredi 2 juin 2021 • 295 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est une bonne nouvelle pour l’Etat du Sénégal. Il vient de lever plusieurs centaines de milliards d’euros sur le marché financier

L’Etat du Sénégal vient de lever avec succès 508 milliards de FCFA d’Eurobonds (775 millions d’euros), avec un taux d’intérêt fixe de 5,375 % sur une maturité finale de 16 ans.



Le taux de sursouscription est égal à près de six fois le montant recherché par le Sénégal, mais «face à l’intérêt élevé après trois années d’absence sur les marchés, le Sénégal s’est limité à ses besoins de financements arrêtés en rapport avec ses partenaires», indiquent les services du ministère des Finances.



Ils expliquent que ces fonds obtenus seront exclusivement utilisés pour le rachat d’environ 70 % de l’Eurobond expirant en 2024 et libellé en dollars par de nouveaux titres en euros, ainsi que le financement de la participation du Sénégal dans le développement des projets pétroliers et gaziers.