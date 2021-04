lundi 26 avril 2021 • 211 lectures • 0 commentaires

IGFM - Alors que les demi-finales de Ligue des Champions occupent énormément de place dans la tête des fans, la Ligue Europa est aussi au rendez-vous cette semaine. En effet, les demi-finales aller ont également lieu cette semaine et réservent deux affiches sympathiques !

On le sait, les footballeurs vivent pour la Ligue des Champions. L’hymne de la compétition, les matchs le mardi et mercredi soir, les déplacements dans les plus grands stades d’Europe animent tous les joueurs du Vieux Continent, quitte à délaisser la Ligue Europa. Pourtant, la petite sœur de la Coupe aux grandes oreilles est une parfaite occasion pour certains de remporter leur première coupe d’Europe, à l’image d’Antoine Griezmann et de l’équipe de l’Atlético Madrid en 2017, après deux échecs en finale de LDC en 2014 et 2016. D’autres clubs misent également sur la victoire finale en C3 pour arracher une qualification en Ligue des Champions l’année suivante, à l’image du FC Séville l’année dernière. Le club espagnol est d’ailleurs le recordman de titres dans la compétition avec 6 trophées remportés. Heureusement pour les autres écuries, les Andalous n’ont pas disputé le tournoi cette saison, en étant éliminés en 8ème de finale de la Ligue des Champions face à Dortmund.

Concernant les demi-finales de la Ligue Europa, nous retrouvons deux équipes anglaise, une formation italienne et une formation espagnole. La première confrontation concerne Manchester United, qui a remporté le titre en 2017, face à l’AS Roma. Les Romains ont éliminé l’Ajax Amsterdam au tour précédent. Alors que les Red Devils sont bien partis pour réaliser leur meilleure saison de ces dernières années en visant la 2ème place en Premier League, ces derniers espèrent bien remporter la C3 ! Ils ont d’ailleurs éliminé l’AC Milan en huitième de finale et Grenade en quart. Clairement, conformément aux cotes de paris sportifs sur la UEFA Europa League, Man United part favori de cette double confrontation face à l’AS Roma, même si les Italiens sont obligés de remporter la compétition pour espérer disputer une coupe d’Europe l’an prochain.

Même son de cloche pour Arsenal ! Les Gunners vivent une saison galère en Angleterre avec une décevante 10ème place et ne seront pas en coupe d’Europe l’an prochain. Sauf s’ils remportent la Ligue Europa. Après avoir éliminé Benfica en 16èmes, l’Olympiakos en 8èmes, le Slavia Prague en quart de finale (5-1 en cumulé), le club de Londres n’a plus le choix. D’autant plus qu’une non-qualification en coupe d’Europe pourrait coûter la tête de Mikel Arteta ! Pour réussir à atteindre les finales, Arsenal devra éliminer Villarreal d’un certain Unai Emery, spécialiste de la compétition. L’ancien coach des Gunners, qu’il avait emmené en finale de la compétition en 2019 (défaite face à Chelsea 1-4), compte 3 victoires avec le Séville FC et va disputer sa sixième demi-finale de sa carrière. Avec le sous-marin jaune, il a rapidement imposé sa patte dans l’effectif et vise évidemment une nouvelle finale européenne. Le parcours de Villarreal est également honorable puisque les Espagnols ont éliminé Salzburg, le Dynamo Kiev et le Dinamo Zagreb. Bref, ces demi-finales de Ligue Europa s’annoncent grandioses !