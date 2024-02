samedi 3 février 2024 • 585 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En marge de la 6ème édition de l’« European Women’s International Leadership Award » à Bruxelles, huit femmes issues du monde politique, diplomatique entrepreneuriat et des représentantes de la société civile en leurs titres et qualités respectives, ont été décorées.

Le Forum international du leadership féminin, met la lumière des femmes qui, à un certain moment de leur vie, ont décidé de suivre leur rêve, de rompre avec les obligations traditionnelles autour d’elles, de défier les domaines à prédominance masculine et d’agir de manière respectueuse, afin de donner l’exemple à toutes ces femmes qui n’osent pas (encore) faire entendre leur voix et développer leur potentiel.

Tenue le 29 janvier 2024 aux bureaux de la représentation de Hessen auprès de l’Union européenne à Bruxelles dans un cadre convivial et constructif, la 6ème édition du prix « European Women’s International Leadership Award » a vu la remise de prix par Dr Pierrette Herzberger-Fofana Députée européenne (Groupe des verts / ALE) , vice présidente de la Commission du développement et membre de la Commission des droits des femmes et de l’égalité des chances.

Allocution de Dr Pierrette Herzberger-Fofana à la 6ème édition de l’« European Women’s International Leadership Award » au Bureaux de Hessen à Bruxelles – 29 janvier 2024

La députée européenne qui ouvert son discours par félicité les femmes qui ont été honorées. Elle a également remercié les organisateurs pour la confiance qu’ils lui ont accordé en sa personne pour présider la cérémonie, qui a été témoin du couronnement de huit femmes de différents continents.

Discours de bienvenu de Monsieur Friedrich von Heusinger – Directeur des bureaux de la représentation de Hessen auprès de UE à la 6ème édition de l’« European Women’s International Leadership Award » au Bureaux de Hessen à Bruxelles – 29 janvier 2024

M. Friedrich von Heusinger, Directeur des bureaux de la représentation de Hessen auprès de l’Union européenne, a félicité à son tour les huit lauréates pour leurs parcours exceptionnels qui inspirent les futures générations, il a également présenté ses chaleureuses félicitations aux organisateurs de cet événement, rappelant l’importance d’organiser comme cette initiative humaine.

Discours de Radouan Bachiri – Président fondateur de EWILA à la 6ème édition de l’« European Women’s International Leadership Award » au Bureaux de Hessen à Bruxelles – 29 janvier 2024

Dans son discours, Radouan Bachiri, Président fondateur du (Forum International du Leadership Féminin) a ouvert la cérémonie par un discours de bienvenue, dans lequel il a exprimé ses remerciements aux participants pour avoir répondu à l’invitation, dans lequel il a souligné que ce forum annuel est une occasion pionnière d’honorer les femmes et de reconnaître leurs rôles d’avant-garde qui les conduisent à consolider les valeurs d’égalité et d’intégration dans la construction de sociétés justes.

« Je remercie infiniment notre équipe et membres de jury qui font un travail extraordinaire : Bjorn Hultin, Thao Kilbee, Irène kamanzi, Frank Schwalba Hoth et Svetlana Spaic » Précise Radouan Bachiri.

M. Bachiri a soutenu que l’«European women’s International Leadership Award», met à l’honneur le leadership des femmes, venues des quatre coins du monde, ces femmes qui inspirent et qui apportent des changements durables dans leur communauté, sont capables d’apporter des changements transformateurs que ce soit dans le domaine associatif, politique, éducatif, de l’entreprenariat ou tout autres domaines.

Cette volonté contraste avec un monde qui continue de faire face à des défis urgents tels que des conflits, des guerres et changement climatique, en passant par le creusement des inégalités. Précise Radouan Bachiri

Pour y arriver Radouan Bachiri soutient que la consolidation d’un leadership féministe inclusif et diversifié est essentielle à un développement durable à l’échelle planétaire.

Selon les organisateurs, les femmes et les filles doivent davantage être en mesure de contribuer pleinement aux solutions . Ainsi, ils appellent à lutter contre les discriminations sexuelles, les normes sociales néfastes et les cloisonnements persistants.

« La participation effective des femmes et l’égalité des chances en matière de leadership est reconnue à l’échelle mondiale comme des facteurs essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable et économique des nations et des peuples. », témoigne M. Bachiri.

Aujourd’hui, les femmes font face à plusieurs défis si bien qu’elles sont les premières victimes. Cependant, elles sont aussi les premières porteuses de solutions. Et pour surmonter ces crises, M. Bachiri propose de « passer impérativement par un modèle économique et sociétal durable et inclusif. »

Salle comble à l’occasion de la 6ème édition de l’« European Women’s International Leadership Award » tenue le 29 janvier 2024 au Bureaux de Hessen à Bruxelles

La cérémonie a été l’occasion de récompenser huit lauréates aux parcours exceptionnel : Manon Brulard (Belgique), Barbara Dietrich (Pologne/ Allemagne), Marième Fall-Albertini (Sénégal /France), Vera Futorjanski (Kazakhstan/Allemagne/UAE), Barbara Helfferich (Allemagne/Belgique), Cristelle Pratt (Fiji), Olesia Rusinova (Ukraine/Croatie), Rita Maria Zniber (Maroc), « toutes des femmes leaders pour diffuser un message d’espoir pour encourager les femmes à aller vers le leadership« , témoigne le président fondateur du « Forum international du leadership féminin ».

Des personnalités européennes, diplomatiques et politiques ont assisté à la cérémonie, y compris plusieurs députés parlementaires européens, de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et plusieurs ambassadeurs accrédités en Belgique, ainsi que des représentants des médias et de la société civile.

La cérémonie de remise des prix a été modérer et présenter par M. Frank Schwalba Hoth, Ex député européen.

A rappeler que l’European Women’s International leadership Award est dédié à l’ensemble des femmes : présidentes d’ONG, chefs d’entreprise, députée, journalistes, scientifiques, chercheurs, femmes de lois, issues du monde agricole et l’ensemble des femmes leaders dans leurs domaines respectifs. Il vise à encourager le leadership féminin à l’échelle planétaire.

