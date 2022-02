mardi 15 février 2022 • 135 lectures • 0 commentaires

Sport 44 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football s’est réuni ce mardi 15 février 2022 au siège de la FSF pour discuter des points d’ordre du jour suivants : évaluation de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, préparation des matchs de barrage du Mondial Qatar 2022 (double confrontation Sénégal- Égypte) et inauguration du Stade du Sénégal.

DECISIONS



-Le Comité Exécutif a adressé tous ses remerciements à son excellence M. le Président de la République et au peuple sénégalais pour le soutien constant durant toute la CAN. Le Comité Exécutif a pris acte des différents rapports qui lui ont été présentés et demande au Secrétaire général de la FSF d’en faire une compilation à soumettre dans les plus brefs délais.



-Le Comité Exécutif s’est aussi prononcé sur les préparatifs de la double confrontation Sénégal-Egypte, comptant pour les matchs de barrage du Mondial Qatar 2022. Toutes les dispositions seront prises pour mettre l’équipe dans les conditions optimales de performance.



-Parlant de l’inauguration du Stade du Sénégal, le Comité Exécutif a annoncé la mise en place d’un Comité de pilotage composé par le Ministère des Sports, le CNOSS et la FSF). Ce Comité est déjà entrain de travailler sur les dispositions à prendre pour une réussite totale de l’évènement prévu le 22 février 2022. A cette occasion, un match de Gala va opposer les anciennes gloires africaines aux ancienne gloires du Sénégal.



AVEC FSF