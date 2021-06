mercredi 9 juin 2021 • 232 lectures • 0 commentaires

Société 38 mins Taille

IGFM - On l’avait dit, ça se concrétise. La thèse de la complicité interne et externe pour l’évasion de «Boy Djinné» du quartier de haute sécurité du Camp Pénal de Liberté 6, est, en effet, privilégiée par les enquêteurs. Après l’arrestation des présumés complices extérieurs du désormais fugitif, trois gardes pénitentiaires ont été placés en garde à vue par la Section de recherches de la gendarmerie.

L’enquête sur l’évasion de «Boy Djinné» avance à grand pas. La Section de recherches de la gendarmerie, après avoir auditionné les trois personnes arrêtées à Tamba, en même temps que l’évadé, a cueilli une quatrième personne qui aurait apporté aide et assistance à «Boy Djinné» lors de son évasion.

Les auditions ont également permis de confondre 3 gardes pénitentiaires qui seraient sur le coup. Ils ont d’ailleurs été placés en garde à vue et risquent d’être déférés au parquet ce mercredi. Il rejoindront ainsi «Boy Djinné» et ses 4 présumés complices «civils», déférés au parquet et qui ont fait l’objet de 2 retours de parquet. "Boy Djinné" est retourné au Camp pénal et sera reconduit à la cave du tribunal de Dakar ce mercredi, tandis que les autres ont passé la nuit au commissariat central de Dakar.

En effet, selon nos informations, le Procureur de la République a décidé d’ouvrir une information judiciaire et a confié le dossier à un juge d’instruction qui décidera du sort des mis en cause.