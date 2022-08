mercredi 17 août 2022 • 324 lectures • 0 commentaires

C’est l’avocat du prévenu qui en donne l’information. La reconstitution des faits, dans l’enquête sur l’évasion de Papa Mamadou Seck, va se faire cette nuit.

Dans la nuit de ce mercredi, sera faite, au Pavillon Spécial de l'Hôpital Aristide Le Dantec, la reconstitution des faits dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de Pape Mamadou Seck. C'est ce qu'a indiqué Me Khoureychi Bâ, son conseil. «Les enquêteurs de la SU et l'ensemble des protagonistes sont à pied d'œuvre dans la Maison d'Arrêt de l'hôpital. Les derniers réglages sont en cours», informe la robe noire.



Pour rappel, la Gendarmerie nationale avait appréhendé l’ex fugitif dans la matinée du 24 juillet 2022 au village de Darou Karim dans le département de Mbacké, au domicile de son marabout. «Il a été aussitôt conduit à la Maison d'Arrêt de Rebeus et mis à la disposition de l'Administration Pénitentiaire», indiquent les pandores», informait la gendarmerie.