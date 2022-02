mercredi 23 février 2022 • 516 lectures • 0 commentaires

Le verdict est tombé pour Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, et ses acolytes dans le cadre du procès ouvert suite à la dernière évasion du premier nommé.

Baye Modou Fall et ses acolytes sont, à présent, fixés sur leur sort. Ils ont fait face au juge ce mercredi. Le magistrat a condamné «Boy Djinné» à six mois de prison ferme et ses deux autres acolytes à 3 mois de prison. Les gardes pénitentiaires, eux, ont été relaxés.



«Je ne juge pas l’opportunité d’interjeter appel. Sauf que je vais m’entretenir avec mon assisté pour voir ce qu’il pense de cette décision. Mais en l’état, je trouve que c’est une bonne décision, qui n’est pas sévère», a indiqué l’avocat de M. Fall.