Le contrôle judiciaire dont l’activiste Fatima Mbengue faisait l'objet depuis les événements de mars 2021 a été levé hier par le Doyen des juges. Joint au téléphone, elle se réjouit de cette nouvelle et considère que son arrestation était tout simplement une injustice.

«C'était un contrôle judiciaire arbitraire et injuste, mais nous l’avons vécue avec beaucoup de dignité et cela ne nous a pas empeché de continuer notre combat auprès des sénégalais. Cette épreuve m’a plus renforcée dans notre dynamique entamée depuis des années », déclare-t-elle. Pour rappel, elle était poursuivie pour complicité de menace et association de malfaiteurs, entre autres.