C'est ce jeudi que le bureau de l'Assemblée nationale se penche sur la requête de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. L'Ambassade de France à Dakar prend très au sérieux les risques de troubles à Dakar. Ce, après les violentes manifestations de lundi dernier chez Sonko.

Dans un message texte, l'ambassade et le consulat de France à Dakar mettent en garde les ressortissants français et conseillent "d'éviter les trajets non urgents dans les secteurs de l'Assemblée nationale et de Sacré-Cœur, de se tenir à l'écart de tout rassemblement et de rester vigilants".

De l'autre côté, le chef de sécurité du système des Nations Unis à Dakar publie une note d’alerte pour le personnel. Les employés sont invités à éviter les alentours de l’Assemblée Nationale, Dakar Plateau, sacré cœur…

L’institut Sainte Jean d’Arc suspend d’ailleurs les cours en présentiel aujourd’hui.