iGFM (Dakar) En conférence de presse d'avant-match, Kalidou Koulibaly, a déclaré, que l'équipe du Sénégal dont il est le capitaine, doit montrer au Mozambique son adversaire de ce vendredi, qu'elle est championne d'Afrique.

"Il ne faut pas prendre de but devant le public. Ça fait longtemps qu'on a pas joué dans ce beau stade, j'espère qu'on va gagner pour faire plaisir à notre public. Il faudra être agressif, aller les chercher. Ils auront l'occasion de faire un gros match demain, mais nous aussi on aura l'occasion et s'il plaît à Dieu, la victoire aura lieu demain."