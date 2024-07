mercredi 12 juin 2024 • 2720 lectures • 2 commentaires

Hier mardi, Dr Nafissatou Diouf, l’ex Directrice générale de la société Télédiffusion du Sénégal (Tds) a annoncé avoir été convoquée par la brigade de recherches, dans une affaire de détention présumée de véhicule de la présidence. Selon Libération, sa convocation n'est que la face visible de l'iceberg.

C'est la Présidence qui a saisi le Haut-commandant de la gendarmerie pour «récupérer» 100 véhicules de son parc automobile, selon le journal. Puis, le patron de la gendarmerie a automatiquement actionné la Légion-Ouest et son bras armé, la Brigade de recherches. Une liste avec les présumés détenteurs de véhicules ainsi que leurs fonctions, a été transmise par la gendarmerie qui a récupéré depuis une vingtaine de véhicules garée devant l'état-major de la Légion-Ouest sis à Faidherbe. Parmi les détenteurs présumés des véhicules il y a, selon libération, d’anciens ministres, des députés, d’ex chargés de mission, d’anciens conseillers à la Présidence des personnes extérieures ou encore des marabouts.

