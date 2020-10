mardi 13 octobre 2020 • 163 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko en avait fait l’accusation durant sa conférence de presse de ce lundi. Le leader de Pastef a déclaré que des immeubles qui abritaient des services de l’Etat aujourd’hui délocalisés vers Diamniadio, sont actuellement en train d’être vendus.

«On sait à qui ils les vendent. On sait dans quelles conditions ils les vendent. Je peux dire, avec certitude, que l’immeuble qui est en face de l’Assemblée nationale ils l’ont vendu. Il sont en train de le vendre comme l’ancienne direction de l’élevage, le ministère de l’éducation, le ministère de la culture etc. ils sont en train de vendre tous ces immeubles sans passer par la procédure prévue par la loi prévue en la matière», avait-il déclaré.

Directeur du patrimoine bâti de l’Etat, Yaya Abdoul Kane s’est expliqué. «Monsieur Sonko n’a pas été bien informé, il n’a pas eu le temps de vérifier sa source. Ce ne sont pas des cessions ni des ventes, ce sont des beaux amphithéotiques qui ont été accordés sur certains sites de l’Etat», a-t-il déclaré sur la Rfm.

Il explique que l’Etat dépense plus de 17 milliards en termes de location pour loger ses services. Et aujourd’hui, «c’est pour déconstruire le paradoxe ‘‘Etat premier propriétaire - Etat premier locataire’’ que nous avons lancé cette initiative là en attribuant ces sites à des privés qui veulent développer des projets et qui entrent dans la politique de l’Etat et qui rétrocèdent à l’Etat une partie», dit-il.

Pour l’ex Direction de l’Elevage, il d’agit d’un privé qui veut construire une clinique. «En contrepartie, il va rétrocéder à l’Etat le 1/3, mais également il va payer un loyer annuel. Ce ne sont pas des ventes ni des cessions gratuites, ce sont des partenariats public-privé. On n’a pas besoin d’appels d’offres pour ce genre de transactions, ce sont des manifestations d’intérêt», se défend-il.